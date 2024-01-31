Лучшие способы экономии воды в домашних условиях

Плата за воду и водоотведение составляют немалую долю квартплаты. Собрали советы экспертов, как можно уменьшить эти платежи.

Объясняем, сколько с помощью каждого из этих способов удастся сэкономить.

Способ 1. Ремонтируем всю сантехнику

Чтобы не было катастрофических счетов за воду, жителям нужно оптимизировать потребление, говорит эксперт Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Во-первых, должны быть исправлены все приборы сантехнические приборы. Не должны подтекать бачки, капать краны, должны быть в исправном состоянии трубы.

Если из неисправного крана каждую секунду капает капля, за месяц может накапать около 130 литров. При нынешней стоимости кубометра холодной воды (тысячи литров) в 40-50 руб. плюс столько же за водоотведение этого объема воды, переплата все равно небольшая, но, как говорится, копейка рубль бережет. Если подтекает горячая вода, расходы из-за подтекающего крана будут чуть больше.

Куда хуже, если подтекает бачок в унитазе - здесь может набежать несколько кубометров воды всего за сутки. А счета за месяц удивят крайне неприятно.

Способ 2. Меняем сантехнику на более современную

Меняйте сантехнику на более современную, которая более экономно расходует воду.

Можно заменить бачок унитаза на тот, где есть две кнопки - для слива большого и малого объема воды. Это более актуально, если в квартире живет семья, а не один человек, который целыми днями пропадает на работе. Кнопка малого смыва позволяет сэкономить около 2,5 литра воды. Для семьи из 3-4 человек экономия может составить 1,5-2 кубометра воды в месяц. Сэкономить можно около 150-200 рублей.

Учитывайте, однако, что унитазы с двумя кнопками, как правило, несколько дороже и к ним сложнее подобрать запчасти, если конструкция сломается. Ради экономии воды придется переплатить за другое.

Можно добиться экономии воды в туалете "дедовским" методом: положить в бачок пластиковую бутылку, наполненную водой. Это снизит объем воды, которая сливается из бачка за один раз.

Способ 3. Устанавливаем однорычажный смеситель

Замените краны с раздельными вентилями для горячей и холодной воды на однорычажные смесители. Возможность быстрее регулировать поток экономит до 15%.

Способ 4. Устанавливаем на краны насадки-аэраторы

Насадка на кран для экономии воды за счет особой и вообще говоря не слишком сложной конструкции смешивает воду с воздухом. Воды уходит меньше, но визуально струя при менее открытом кране идет с тем же напором. Как утверждают производители, аэратор позволяет снизить потребление воды вдвое, а то и в несколько раз. Другие эксперты говорят об экономии максимум в 15-40%. При этом цены на эти насадки очень демократичны - начинаются от нескольких десятков рублей.

Есть нюансы. Поскольку аэратор уменьшает напор воды, могут возникнуть проблемы у тех, кто пользуется газовым водонагревателем. При слабом напоре подогрев воды колонкой может отключаться. И если при мытье рук внезапное отключение горячей воды лишь некомфортно, то при принятии душа это крайне неприятно.

Установка аэраторов не отменяет принятия ванны, воду также тратят стиральная и посудомоечная машины. Так что ожидать снижения счетов за воду в несколько раз не стоит, но некоторую экономию насадки могут дать.

Стоит учесть, что большая часть современных смесителей уже выпускается с аэраторами, так что докупать дополнительные насадки и не нужно. Уточните их наличие в инструкции к смесителю.

Кроме того, добиться примерно такого же эффекта можно, просто не включая воду полной струей. В большинстве случаев достаточно небольшого напора, а воды при этом может тратиться в 4-5 раз меньше.

Способ 5. Устанавливаем лейку для душа с аэрацией

Есть и "лейки" для душа с аэраторами. Тут можно сэкономить чуть больше. Посчитаем. В среднем из душа выливается 8 литров воды в минуту. Если на душ уходит пять минут, то выливается 40 литров. Допустим, в семье четыре человека, которые раз в день принимают душ (тратя на это 160 литров). За месяц только на душ уходит 4,8 кубометра воды (горячей и холодной вместе). Если лейка даст экономию в 30%, то можно будет не платить за 1,6 кубометра. Экономия составит порядка 250 рублей в месяц, что уже ощутимо и сопоставимо со стоимостью самого дешевого варианта экономной лейки.

Способ 6. Обновляем бытовую технику

Использование современных бытовых приборов - например, стиральных или посудомоечных машин - снижает потребление воды, отмечает Булгакова.

Бытовая техника тратит меньше воды на мытье посуды и стирку, чем уходит на это при мытье вручную.

При этом старайтесь включать технику при полной загрузке, не полупустую.

Способ 7. Меняем свои привычки

Вместо ванны принимайте душ. Это может снизить расход воды в 5-7 раз за "сеанс".

Выключайте воду во время чистки зубов, при намыливании посуды.

Не размораживайте продукты под струей воды из-под крана, пусть оттаивают естественным путем или используйте микроволновую печь.

Не выливайте в унитаз испорченную еду - каждый раз придется использовать воду для смывания.

Способ 8. Не используем водопроводную воду для "технических" нужд

Этот совет более актуален для частных домов. Представить сбор и использование воды в квартире многоэтажки довольно сложно. Хотя развитие "зеленого строительства" предполагает оснащение многоквартирных домов такими системами, воду из которых можно было бы использовать, например, для полива газонов или мытья подъездов и дорожек.

Жители же частного сектора могут использовать дождевую воду уже сейчас и, как правило, это делают. Для полива огорода лучше собирать дождевую воду или использовать воду из водоемов, советует Булгакова. Поливать огород очищенной водопроводной водой - весьма расточительно. Также нужно использовать распылитель, а не просто заливать грядки из шланга или ведра. Оборудование для полива продается во многих магазинах, огородники и дачники знают о его существовании и пользуются.

Советы эксперта

Установите счетчики воды. При отсутствии приборов учета оплата начисляется по нормативу, а не за фактический расход. А норматив обычно выше фактического потребления и, кроме того, он увеличивается, если вы можете, но просто не хотите устанавливать счётчик. Потребление воды счетчик, конечно, не снизит (если только житель, увидев цифры на приборе, не займется экономией), но квартплату может заметно уменьшить. Не забывайте своевременно передавать показания счетчиков и оплачивать счета. Если сильно затянуть с этим, квартиру могут перевести на оплату по нормативам. Узнайте, не положены ли вам скидки на квартплату или субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Даже если вы не имеете льгот, можно получать субсидии, если расходы на квартплату занимают более 22% дохода семьи (в некоторых регионах "порог" ниже). Остерегайтесь мошенников! Иногда по квартирам ходят аферисты, которые предлагают сделать поверку счетчика воды или установить прибор учета, зачастую по завышенным ценам. В почтовый ящик могут бросить листовки о том, что срок службы вашего счетчика истекает, нужно сделать поверку или заменить его, позвонив по такому-то номеру. В этом случае нужно уточнить срок поверки приборов в своих документах или в управляющей компании (не по номеру, указанному в листовке). Там же можно проконсультироваться, какие организации могут сделать поверку, или найдите их самостоятельно, с "холодной головой", не соглашаясь на условия первых встречных.