Девять признаков, что ваша кошка боится вас

Иногда кошки избегают определённого человека, даже если у того нет злых намерений. И связано это с тем, что он может чем-то вызывать у питомца страх.

© Ferra.ru

Ухудшение аппетита или изменение привычек в еде. Кошка может вообще перестать есть или есть намного меньше, чем раньше, из-за стресса и тревоги.

Избегание зрительного контакта с человеком. Так обычно ведут себя кошки, испытывающие страх или тревогу.

Чрезмерный уход за собой либо членовредительство. Например, из-за этого у кошки может начать выпадать шерсть. Животное также может царапать либо жевать свою кожу.

Рычание, шипение или агрессия. Подобным образом кошки выражают потребность в защите/пространстве, а также страх.

Игра в прятки. Кошка, когда чувствует страх, может прятаться в укромных местах.

Catster

Мочеиспускание или дефекация вне лотка. При беспокойстве или страхе кошки могут себя так вести.

«Уши-самолётики». У напуганной кошки уши прижаты к голове.

Сильная голосистость или полное молчание. Кошка может выражать своё горе и через мяуканье, и через замыкание в себе.