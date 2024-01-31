Терапевт объяснила, почему важно чаще чистить чайник от накипи

Терапевт Кирилина объяснила, почему важно чаще чистить чайник от накипи
Накипь образуется в результате оседания солей из-за нагрева. Врач-терапевт клиники «Будь здоров» Ксения Кирилина объяснила, насколько вредно для здоровья пить такую воду.
«Известковый налет выглядит неэстетично, а вода, которая в таком чайнике кипятится, уже не производит впечатление чистой. Чем жестче вода, тем быстрее и в большем количестве образуется налет. Он состоит из растворенных в воде солей магния и кальция. Даже если очистить воду дополнительно, частицы солей все равно остаются в ее составе», – сказала терапевт.
Воду из чайника с накипью лучше не пить, поскольку она может нанести вред организму. Среди последствий Кирилина выделила:
- накопление избытка солей,
- закупоривание сосудов,
- образование камней в почках, желчном и мочевом пузырях,
- заболевания суставов.
- Терапевт рекомендует как можно чаще чистить посуду от накипи с помощью моющих средств и кипятить ее после чистки.
«При однократном, редком, случайном употреблении воды с накипью и даже попадании кусочков накипи в организм ничего страшного не произойдет. А вот при длительном и постоянном употреблении такого минерального состава это может пагубно сказаться на здоровье в целом», – говорит врач.
Так, например, накипь на поверхностях ванн и душевых кабин может вызывать сухость кожи и раздражение. При употреблении большого количества воды с накипью могут возникнуть или обостриться пищеварительные проблемы, возникнуть запоры и неправильно усваиваться вещества, цитирует Кирилину «Доктор Питер».