Терапевт объяснила, почему важно чаще чистить чайник от накипи

«Известковый налет выглядит неэстетично, а вода, которая в таком чайнике кипятится, уже не производит впечатление чистой. Чем жестче вода, тем быстрее и в большем количестве образуется налет. Он состоит из растворенных в воде солей магния и кальция. Даже если очистить воду дополнительно, частицы солей все равно остаются в ее составе», – сказала терапевт.