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Породы кошек, которые похожи на котят: видео

Многие люди предпочитают заводить домашних питомцев небольшого размера – такие животные кажутся им милее и привлекательнее.

Благодаря работе селекционеров в последние десятилетия появилось немало пород кошек и собак, которые даже во взрослом возрасте сохраняют внешность и повадки щенков или котят.

Самые редкие и необычные породы кошек

Одной из наиболее популярных миниатюрных пород кошек является манчкин. Эти кошки отличаются необычно короткими лапами. Несмотря на такую особенность строения конечностей, манчкины очень подвижны и игривы. Эта порода дружелюбна к людям и отлично уживается в семьях, где есть маленькие дети.

Ранее «Рамблер» писал о плюсах и минусах кошек породы мейн-кун.

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