Многие люди предпочитают заводить домашних питомцев небольшого размера – такие животные кажутся им милее и привлекательнее.

Благодаря работе селекционеров в последние десятилетия появилось немало пород кошек и собак, которые даже во взрослом возрасте сохраняют внешность и повадки щенков или котят.

Одной из наиболее популярных миниатюрных пород кошек является манчкин. Эти кошки отличаются необычно короткими лапами. Несмотря на такую особенность строения конечностей, манчкины очень подвижны и игривы. Эта порода дружелюбна к людям и отлично уживается в семьях, где есть маленькие дети.