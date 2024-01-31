Назван способ убрать желтые пятна с сантехники

Убрать желтые пятна с сантехники поможет уксус или лимонная кислота. Способы справиться с проблемой назвали эксперты издания «БелНовости».

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По словам специалистов, уксус хорошо отбеливает и дезинфицирует поверхности. Пропитанное им бумажное полотенце нужно положить на проблемный участок и оставить на час. После необходимо вымыть поверхность губкой и сполоснуть чистой водой.

Таким же образом можно обработать желтизну лимонной кислотой. Кроме того, от пятен поможет избавиться содовая паста. Если речь идет о старом налете, в раствор можно добавить нашатырный спирт.