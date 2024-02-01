Лекарство от тоски по даче - огород на подоконнике

Я живу в России, в Западной Сибири, в Кузбассе. По возрасту я уже глубокий пенсионер. Ранее около 40 лет занимался садоводством и огородничеством. Сейчас у меня ни сада, ни огорода нет. Поэтому, чтобы не скучать по ним, уже три года развиваю тему домашнего огорода.

© 7Dach

В основном в нем пока выращиваю зелень: петрушку, несколько сортов зеленого салата, несколько сортов базилика, и с этого года пытаюсь вырастить несколько сортов острого перца и один сорт сладкого перца 'Никки'F1. Кое-что получилось, кое-что — не совсем. Поэтому решил зайти на сайт 7 Дач и поделиться с читателями своими соображениями, успехами, проблемами.

В настоящее время из имеющихся у меня возможностей дома оборудовал три посадочные площади. Первая размещается на юго-восточном подоконнике размером 210х50 см и оборудована светодиодными лампами (для подсветки растений зимой) и градусником.

Вторая посадочная площадь оборудована на маленьком северо-западном подоконнике, на котором смонтирован самодельный гроутент размером 90х80х40 см, он оснащен светодиодными лампами для растений, малогабаритным вентилятором, градусником, измерителем влажности воздуха.

Третья посадочная площадь оборудована в свободном углу комнаты в виде самодельного гроубокса размером 100х80х60 см, в котором установлены светодиодные лампы для растений, и только ими они освещаются, а также установлен малогабаритный вентилятор и градусник.

На этом пока все. Надеюсь услышать от вас нужные и ценные советы по теме домашнего огорода.