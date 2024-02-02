Ученые назвали породы собак-долгожителей
В рамках исследования было установлено, что на продолжительность жизни собак влияет их размер и длина носа.
Ученые выяснили, какие собаки живут дольше. Как оказалось, небольших размеров питомцы с удлиненным носом могут прожить на несколько лет дольше, чем их более крупные сородичи, которые имеют плоскую морду, пишет AFP.
Также продолжительность жизни собаки влияет от ее пола и породы.
«У кобеля среднего размера с плоским лицом, такого как английский бульдог, почти в три раза больше шансов прожить более короткую жизнь, чем у суки небольшого размера с длинным носом, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая», — сказала она AFP.