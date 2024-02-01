Эксперты рассказали, как эффективно очистить унитаз от мочевого камня

Для приготовления этого средства потребуется 30 граммов лимонной кислоты и две таблетки для посудомоечной машины. Их необходимо положить в емкость объемом около литра и разбавить 700 миллилитрами горячей воды. После этого можно начинать обработку унитаза, предварительно надев защитные перчатки.

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Нанесенное средство следует оставить на поверхности унитаза на протяжении часа. По истечении этого времени осадок и загрязнения можно легко удалить, используя губку и щетку.