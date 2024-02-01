Елка на День всех влюбленных: что надо знать про новый тренд

Если вы еще не успели разобрать искусственную ель, не спешите ее убирать в кладовую. Если таковой не имеется, но вам хочется как-то обозначить День святого Валентина в своей квартире, приобретите керамическую елочку.

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Возможно, всему виной глубокий экономический кризис в Европе, или это какой-то хитрый маркетинговый ход, который должен заставить всех романтиков мира украшать свой дом к празднику всех влюбленных, так или иначе, но в этом году модно наряжать елки. А значит, готовьте сердечки из гофрированной бумаге и нарядные растяжки из валентинок. А что, неплохой способ добавить красок в серый промозглый февраль!

Количество поисковых запросов «Елки на День Святого Валентина» за последние несколько лет резко возросло, и беглый просомтр соцсетей подтверждает, что люди действительно украшают дом розовыми и красными елочками.

Советы, как украсить праздничное дерево

Оставьте красные шары и гирлянды на елке. И добавьте к ним гирлянды из сердечек. Верхушку можно украсить букетиком искусственных роз или озорным купидоном. Рядом с таким деревцем будет хорошо смотреться букет из тех же роз или ведерко с шампанским.

Если вы планируете вечеринку на день влюбленных, гирлянда из валентинок с предсказаниями на вашем деревце особенно развлечет гостей. Подпишите валентинки на дереве в духе «Блондинки в законе» — блестящей розовой или красной гелевой ручкой, и украсьте ваши пожелания сердечками. А можно развить идею с китайским печеньем с предсказаниями и украсить ими деревце. Не будьте слишком серьезны: «В этот год ты встретишь высокого незнакомца в баре» или «Лови удачу в спортзале»…

Романтический декор дополнят конфеты, развешанные на елке. Не забудьте украсить подъюбник вашего деревца красным бантом. А под елочкой вперемежку с подарками в золотой и красной бумаге, можно уложить стопку самых романтичных книг, которые известны человечеству. Кстати, дарить книги на день святого Валентина так же романтично, как шоколад и открытки!