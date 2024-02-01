Наиболее подверженные раку породы собак назвали биологи

Исследователи выяснили, какие собаки наиболее подвержены раку. Результаты исследования опровергли теорию о том, что в группе риска по онкологии находятся самые крупные породы.

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Биологи-эволюционисты из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) проанализировали 85 пород. Они установили, что чаще всего от онкологических заболеваний страдают собаки средних размеров (весом от 29 до 42 кг). Для гладкошерстных ретриверов, бернских зенненхундов и вест-хайленд-уайт-терьеров риск болезни оказался на 50% выше ожидаемого.

Гладкошерстные ретриверы обычно болеют саркомой – редким видом рака, который поражает кости и мягкие ткани. У большинства терьеров, особенно шотландских, наблюдается высокая заболеваемость раком мочевого пузыря.

У самых маленьких пород, таких как чихуахуа, карликовый померанский шпиц и пекинес, смертность от рака не превышала 10%. Самые крупные породы (вес более 60 кг) также редко страдали от рака. Но это связано с тем, что они рано погибали от других причин и не успевали дожить до преклонных лет, когда чаще всего и развиваются онкологические заболевания.

Ученые также не выявили связь между инбриндингом и повышенным риском развития рака. Но близкородственное скрещивание негативно влияло на здоровье потомства и сокращало срок его жизни, сообщает Royal Society Open Science.