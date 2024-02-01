Как правильно чистить кошке зубы и почему это важно делать

Существует большое количество мифов и заблуждений, связанных с чисткой зубов у кошек. Всё потому, что проблемы с зубами у животных могут быть не так очевидны.

© Ferra.ru

На самом деле довольно многие кошки страдают от заболеваний полости рта. В том числе от пародонта, то есть воспаления тканей, которые окружают зубы. Если не лечить это, то у питомца могут начать выпадать зубы или возникнут более серьёзные осложнения.

Ещё одна часто встречающаяся у кошек проблема — зубной камень. Если его не удалят, то он может способствовать развитию инфекций и воспаления дёсен.

Регулярный уход за зубами кошки — это в первую очередь забота о благополучии и здоровье животного в целом.

Freepik

Итак, что же лучше использовать для чистки зубов у питомца? Среди приспособлений для чистки бывают щётки и насадки на палец. Последние дают возможность контролировать усилия, которые вы прилагаете. Зубная паста должна быть предназначена именно для кошек.