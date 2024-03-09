Как защитить наушники от пота во время тренировок

Тренировка в наушниках – это эффективный способ сосредоточиться на тренировке для многих людей. В шумном спортзале пара наушников может эффективно блокировать фоновый шум, а если вы бежите, прослушивание музыки или подкаста может предотвратить скуку и избавиться от мыслей о дискомфорте.

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К сожалению, если ваша тренировка высокоинтенсивная или вы склонны сильно потеть, вы, вероятно, наносите значительный вред своим наушникам. Полноразмерные наушники для тренировок не обеспечивают такого уровня защиты от пота и воды, как беспроводные.

Пот может просачиваться в амбушюры, вызывая со временем их растрескивание и появление неприятного запаха, особенно если вы не содержите их в чистоте. Потные и грязные наушники также являются рассадником бактерий, которые могут вызвать кожные инфекции и обострения воспалений на лице, особенно если у вас жирная кожа. Кроме того, пот может вызвать коррозию металлических разъемов и компонентов внутри наушников, что приведет к проблемам с зарядкой или звуком.

“Рамблер” рассказывает, что вы можете сделать, чтобы защитить наушники от пота и при этом продлить срок их службы.

Протирайте наушники после тренировки

Если вы только что закончили долгую и потную тренировку, последнее, что вам следует сделать, это положить наушники в чехол или сумку. Как только вы закончите тренировку, протрите наушники сухим полотенцем или куском ткани, чтобы удалить остатки влаги.

Поскольку пот содержит соль, которая может разъесть наушники, вы также можете использовать антибактериальную салфетку, чтобы удалить его остатки. Также рекомендуется периодически снимать амбушюры и тщательно протирать внутреннюю часть, но следите за тем, чтобы туда не попадала влага. Apple рекомендует чистить подушки AirPods Max , протирая их мягким моющим раствором, а затем тканью, смоченной в чистой воде, но инструкции могут различаться для наушников разных марок. Закончив, оставьте наушники и амбушюры в хорошо проветриваемом помещении, чтобы они высохли на воздухе.

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Если вы считаете, что ваши наушники подверглись слишком сильному воздействию пота, попробуйте положить вокруг них несколько пакетиков силикагеля. Он впитывает влагу, а поскольку он поставляется в пакете, нет риска застревания мелких частиц внутри наушников.

Используйте защитные подушечки для наушников

Простой способ защитить наушники от пота — использовать защитные накладки. Эти чехлы надеваются на существующие подушечки наушников, их можно снять и постирать после использования. Будучи в определенной степени устойчивыми к поту и воде, они помогают предотвратить попадание влаги в наушники.

Переключитесь на беспроводные наушники.

Использование наушников-вкладышей имеет свои преимущества, такие как превосходное шумоподавление и больший комфорт, но их форм-фактор не обеспечивает такую ​​же защиту от пота и воды, как беспроводные наушники. Многие наушники имеют степень защиты IP, защищающую их от влаги и брызг, а некоторые также защищены от пота. Если вам нужна надежная посадка, рассмотрите возможность приобретения беспроводных наушников с шейным ободом, подключенных проводом для тренировок.

Если вам неудобны наушники-вкладыши, отличной альтернативой станут наушники костной проводимости. Они передают звук через область около скул. Хотя это влияет на качество звука, это позволяет оставаться в курсе происходящего вокруг и снижает контакт с потом.