Советская мебель, которая выдержала испытание временем

Советская мебель была красивой, практичной и, что самое главное, долговечной. Бабушкиными комодами и столами-книжками мы пользуемся до сих пор, а некоторые предметы мебели такого типа производятся до сих пор.

О том, какие предметы мебели из СССР все так же актуальны и сейчас, — в материале «Рамблера».

Стенка

Стенка была главным атрибутом любой советской гостиной. Самые популярные модели стенок делали в Югославии и Румынии в 1970-1980-х годах. Чтобы приобрести эту мебель, люди стояли в очереди на покупку месяцами.

Чаще всего стенки были выполнены из темного лакированного дерева — тика, ореха или красного дерева. Такие породы были не только выглядели красиво, но не славились своей долговечностью.

Популярность стенок в Советском Союзе была обусловлена их практичностью — в них можно было хранить книги, сервизы, памятные вещи, фотографии, а по центру стенки всегда стоял телевизор, у которого по вечерам часто собирались всей семьей.

Сервант

Серванты — не изобретение советского общества, они появились еще в XV веке, придя на замену сундукам. В сервантах люди хранили праздничную посуду, любимые конфеты и кофе, выставляя самые ценные предметы быта напоказ. Это шло вразрез с коммунистической идеологией, которая предполагала осуждение буржуазии и отказ от материальных ценностей в пользу общего блага.

Стол-книжка

Невозможно представить советскую квартиру без легендарного стола-книжки. Он, как Штирлиц, жил две жизни: в обычное время стоял у стены как тумбочка, а на вечером раскладывался, чтобы уместить за собой советские семьи и их друзей.

Столы-книжки были просты в использовании и имели приемлемую цену за счет дешевых материалов — чаще всего книжки делали из древесно-стружечных плит (в простонародье — ДСП).

Интересно, что такие столы появились еще в XVIII веке в Англии, а его современную версию сконструировал шведский дизайнер Бруно Матссон в начале прошлого века.

В 2023 году столы-книжки получили новую волну популярности, когда их об их практичности узнало молодое поколение тиктокеров.

Венский стул

Венский стул действительно придумали в Вене — немец Михаэль Тонет в XIX веке изобрел способ сгибания древесины путем ее вываривания в масле. Позже фабрики Тонета появились и в России, а фирма «Братья Тонет» стала официальным Поставщиком Императорского Двора. После революции все фабрики Тонета на территории Союза закрылись, но интерес к венским стульям не утих.