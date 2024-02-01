6 лайфхаков, чтобы избавиться от запаха в холодильнике

Частой проблемой на кухне является неприятный запах из холодильника. Из-за чего продукты в нем могут пропитаться «ароматом», что испортит впечатление от еды. Журнал «Клео.ру» подготовил несколько полезных советов, как устранить запах и предотвратить его появление.

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В самом начале стоит найти источник запаха. Проверьте все продукты на предмет срока годности, особое внимание нужно обратить на скоропортящиеся товары. Все их следует выбросить.

После этого можно приступать к тщательной чистке техники. Приготовьте раствор: теплая вода и пищевая сода (можно также вместо нее добавить мягкое чистящее средство) и протрите все поверхности и полки холодильника. Не забудьте о задней стенке, где накапливается конденсат, а также об уплотнителях двери.

В случае, если в вашем холодильнике есть дренажная система, проверьте, что она не заблокирована и чиста. Ее следует промыть теплой водой.

Обязательно хорошо высушите холодильник после уборки. Протрите бумажным полотенцем все поверхности. Лишняя влага может привести к образованию грибка, и, как следствие, запаху.

Для избавления от запахов используйте натуральные абсорбенты. Например, пищевую соду, свежемолотый кофе в миске, активированный уголь, стакан с уксусом, дольки лимона. Эти средства отлично поглощают запахи.