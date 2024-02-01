Простые приемы, которые сделают маленькую квартиру визуально больше

Названы дизайнерские приемы, которые сделают маленькую квартиру визуально больше
Дизайнеры рассказали, при помощи каких приемов можно сделать небольшую квартиру визуально больше.
Специалисты советуют использовать в интерьере теплые цвета. Рекомендуется выбрать два-три неярких цвета, которые стоит использовать в отделке и мебели. Акцентами и контрастами лучше не увлекаться.
Усилить ощущение простора помогут стеклянные двери и перегородки. Это долгоиграющий тренд в зонировании маленьких комнат. Подобные перегородки не перекрывают поток света и смотрятся воздушно.
Также стоит избавиться от визуального шума, который зрительно уменьшает пространство. В маленьких квартирах лучше организовывать преимущественно закрытые системы хранения.
На восприятии маленькой комнаты положительно сказывается лаконичность в декорировании. Не стоит перегружать интерьер мелкими деталями. Кроме того, стоит позаботиться о хорошем освещении. Хорошо освещенное помещение всегда выглядит просторнее, передает издание «Профиль».
Интроверты и экстраверты отличаются не только характером и привычками, но и вкусом при обустройстве своего жилища. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала Ксения Кузнецова, дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors.