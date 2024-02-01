Простые приемы, которые сделают маленькую квартиру визуально больше

Дизайнеры рассказали, при помощи каких приемов можно сделать небольшую квартиру визуально больше.

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Специалисты советуют использовать в интерьере теплые цвета. Рекомендуется выбрать два-три неярких цвета, которые стоит использовать в отделке и мебели. Акцентами и контрастами лучше не увлекаться.

Усилить ощущение простора помогут стеклянные двери и перегородки. Это долгоиграющий тренд в зонировании маленьких комнат. Подобные перегородки не перекрывают поток света и смотрятся воздушно.

Также стоит избавиться от визуального шума, который зрительно уменьшает пространство. В маленьких квартирах лучше организовывать преимущественно закрытые системы хранения.

На восприятии маленькой комнаты положительно сказывается лаконичность в декорировании. Не стоит перегружать интерьер мелкими деталями. Кроме того, стоит позаботиться о хорошем освещении. Хорошо освещенное помещение всегда выглядит просторнее, передает издание «Профиль».