Домохозяек призвали поливать мебель водкой

Отмыть жирный налет с мебели поможет средство на основе водки. Такой совет дали домохозяйкам эксперты издания «БелНовости».

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Специалисты отметили, что на кухонной мебели часто остаются жирные следы и липкие пятна. Чтобы избавиться даже от трудновыводимых пятен, они предложили влить в емкость 100 миллилитров водки и смешать с двумя столовыми ложками жидкости для мытья посуды.