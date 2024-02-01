Ученые изучили смывание воды в туалете с закрытой и открытой крышкой: как нужно

Новое исследование, опубликованное в American Journal of Infection Control, показало, что закрытие крышки унитаза перед смывом не приводит к значительному снижению распространения бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Этот вывод противоречит предыдущим исследованиям, которые предполагали, что закрытие крышки может помочь.

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Исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны, включало использование общественного туалета и стандартного унитаза с крышкой в частном доме. В чаши унитазов засевали MS2, непатогенный вирус, и смывали. Затем были взяты пробы с различных поверхностей туалета, включая сиденье унитаза, ободок, пол и стены.

Результаты показали, что статистической разницы в степени загрязнения между общественными туалетами и домашними туалетами с крышкой не было. Это говорит о том, что закрытие крышки не предотвращает образование туалетных шлейфов — маленьких капелек воды, которые могут переносить бактерии и вирусы в воздух.

Однако исследование также показало, что использование дезинфицирующего средства на унитазе перед смывом значительно снижает загрязнение. Авторы пришли к выводу, что эти меры более эффективны, чем закрытие крышки, для предотвращения распространения загрязняющих веществ воздушно-капельным путем.