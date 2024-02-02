Дизайнеры рассказали, от какой моды в интерьерах пора избавиться

Например, серые интерьеры, так популярные в блогах и TikTok, теперь становятся объектом изменений, по мнению дизайн-экспертов. Эксперты отмечают mydecor.ru, что монотонные серые оттенки на стенах вызывают усталость и рекомендуют разнообразие цветов, предпочтительно нейтральной палитры.

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Дизайнеры также высказывают свое мнение относительно популярности копий дизайнерской мебели, приобретаемых вместо оригиналов. Здесь стоит подходить к выбору аккуратно, потому что «подделки» бывают часто неудобными и нежизнеспособными.

Тема экологии становится все более важной в современном дизайне, и многие дизайнеры предпочитают использовать устойчивые материалы, винтажную мебель или изделия, сделанные из переработанных материалов. Такой дизайн с учетом экологически чистых материалов и повторного использования становится приоритетом для создания уникального и современного интерьера вместо покупок новой мебели.