Российские ученые создали биопрепарат для защиты растений от вредителей

Российские ученые из школы "Агробиотек" Томского государственного университета разработали новый инсектицид для защиты культурных растений от насекомых-вредителей, сообщает RT.

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Биологические инсектициды позволяют получать экологически чистую продукцию и меньше вредят окружающей среде, однако не всегда могут справиться с большими скоплениями вредителей. Исследователи создали комбинированный препарат на основе трех компонентов биологического происхождения. Их совместное применение дает синергетический эффект и позволяет уничтожать вредителей в два раза успешнее.

Такие препараты более безопасны для окружающей среды и позволяют получать экологически чистую продукцию. При этом пока их применение ограничивается из-за недостаточной эффективности в условиях больших количеств и разнообразия насекомых-вредителей.

Ученые повысили эффективность биоинсектицидов, соединив в одном препарате патогенные для насекомых грибки Metarhizium robertsii, Beauvéria bassiána и бактерии Bacillus thuringiensis. Третьим компонентом стали авермектины. Это продукт жизнедеятельности бактерий Streptomyces avermitilis – токсический яд, поражающий нервную систему вредителей.

Согласно лабораторным экспериментам, при совместном применении энтомопатогены и авермектины усиливают действие друг друга и в итоге наблюдается синергетический эффект. Это говорит о том, что примененные совместно компоненты оказывают более выраженное действие, чем их суммарный эффект при раздельном применении. Разработка предназначена для защиты сельскохозяйственных культур от колорадского жука, капустной совки, лугового мотылька и паутинного клеща, а также от злаковой и бобовой тли.

Ранее ученые из университета "Сириус" выявили ряд химических соединений, которые могут противостоять суперинфекциям. Эти молекулы способны бороться с бактериями, которые оказались невосприимчивы к действию антибиотиков. Изначально в этом направлении начал работать биохимик Евгений Нудлер.