Кинолог перечислил правила успешного обучения собак

Для эффективного обучения собаке нужно постоянно объяснять, чего от нее ждет хозяин. Чем чаще повторять слова-команды, тем быстрее питомец их усвоит. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Эксперт объяснил, что для эффективного обучения хозяин должен стать для животного надежным и предсказуемым лидером, который всегда следует правилам и поощряет за хорошее поведение. При этом слова-команды нужно вводить в привычную жизнь питомца постепенно, не торопясь.

Если собака не выполнила нужное действие после слова-команды, не нужно кричать и ругаться на животное. Крики и наказания только усугубят процесс воспитания. Всегда стоит поощрять питомца за правильное действие, так он усвоит нужное поведение.

— Если собака не понимает команду, постарайтесь навести ее на правильное действие. Постепенно питомец научится воспринимать вашу речь как команды и поймет, по каким правилам вы будете жить, — отметил кинолог в комментарии РИАМО.