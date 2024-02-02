Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за хлама на балконе

Квартиру с захламленным балконом в некоторых случаях могут продать на торгах. О рисках лишиться жилья предупредил россиян юрист московской коллегии адвокатов ProLegals Иван Лукин в беседе с «Секретом фирмы».

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Эксперт уточнил, что продажа жилья на аукционе — это крайняя мера, на которую может пойти суд, когда владелец балкона систематически нарушает права и интересы соседей. Самое частое наказание — штраф.

Если собственник жилья просто не соблюдает правила эксплуатации жилого фонда, с него потребуют 1500 рублей. В случае, когда из-за хлама на балконе случится пожар, штраф вырастет до 5-15 тысяч рублей. Помимо этого, придется возместить весь вред имуществу пострадавших, рассказал Лукин.

Юрист Зара Горбушина добавила, что если из-за захламленного балкона кто-то тяжело пострадает, то нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере его дохода за шесть месяцев. Суд также может назначить принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. А если кто-то из пострадавших не выживет, то уголовное наказание увеличится до пяти лет.