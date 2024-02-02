Спасатель рассказал, как просто и недорого обезопасить квартиру от пожара

В квартире обязательно нужно установить специальное оборудование, чтобы обезопасить себя от пожара. Об этом заявил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

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«Лучше всего установить несколько датчиков автоматических противопожарных извещателей (АДПИ): в коридоре, спальне и на кухне. Сам извещатель не должен быть загорожен посторонними предметами», – сказал он.

По словам сотрудника ведомства, в новостройках автоматически устанавливают системы сигнализации с пультами, связанными с пожарными датчиками в общественных зонах и квартирах. В новостройках есть системы дымоудаления и незадымляемые пожарные лестницы, предупреждающие о возгорании.

В случае проживания в старом доме, где такого оборудования нет, рекомендуется использование АДПИ, которые сигнализируют о дыме, будучи установленными на потолке или верхней антресоли. Стоимость датчика дыма составляет от 600 до 1000 рублей, его срок службы – около 10 лет. Установка проста, прибор работает от батарейки, которую необходимо менять ежегодно.

Отмечается, что малообеспеченные и многодетные семьи могут бесплатно установить дымовые извещатели по месту проживания, передает Тульская служба новостей.