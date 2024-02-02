Названы четыре главные ошибки при дрессировке собак дома

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил ошибки, которые часто совершают владельцы собак при дрессировке питомцев.

По его словам, не нужно постоянно доказывать собаке свое превосходство. Доверие собаки не сложится из силы и агрессии, необходимо применять ненасильственные методы поощрения.

Если у вас отсутствует система и правила — жизнь с питомцем будет непредсказуемой. Только четкие правила и понятная последовательность действий помогут воспитать послушную и жизнерадостную собаку.

Также важно избегать больших нагрузок, не нужно учить все команды сразу.

— Дрессировка – это не гонка. Усложняйте команды постепенно, наблюдая за поведением собаки, — отметил Голубев в комментарии «Радио 1».

Часто хозяева не хвалят собаку за правильное действие, но одобрение — это ориентир для собаки. Как только собака начнет слышать обратную связь, будет виден прогресс в воспитании.

До этого исследователи выяснили, какие собаки наиболее подвержены раку. Результаты исследования опровергли теорию о том, что в группе риска по онкологии находятся самые крупные породы. Для гладкошерстных ретриверов, бернских зенненхундов и вест-хайленд-уайт-терьеров риск болезни оказался на 50 процентов выше ожидаемого, передает МИР 24.