Кинолог усомнился в появлении нового вида собачьего яда в Москве

«Такого не может быть, я думаю, что нет такого отравляющего вещества. Это уже какие-то «новички», но мы говорим из области фантастики. Это уже будет стоить дороже, какие-то вещества и газы должны быть, которые были бы настолько опасны. Они прежде всего будут опасны для людей, и никто не додумается распространять отравляющие такие вещества, потому что это даже не административная, а уголовная ответственность на много-много лет. Возможно, это какая-то случайность».