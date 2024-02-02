Кинолог усомнился в появлении нового вида собачьего яда в Москве
Ранее москвичи сообщили о розовых пятнах на снегу, понюхав которые животные становятся вялыми. Если бы вещество действительно оказывало такой эффект, оно представляло бы опасность и для человека.
Догхантеры не стали бы заниматься этим, боясь уголовного преследования. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
«Такого не может быть, я думаю, что нет такого отравляющего вещества. Это уже какие-то «новички», но мы говорим из области фантастики. Это уже будет стоить дороже, какие-то вещества и газы должны быть, которые были бы настолько опасны. Они прежде всего будут опасны для людей, и никто не додумается распространять отравляющие такие вещества, потому что это даже не административная, а уголовная ответственность на много-много лет. Возможно, это какая-то случайность».
Ветеринарный врач Ангелина Сиротина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовала в случае отравления животного вызвать у него рвоту или дать абсорбирующее средство. Также следует немедленно обратиться к врачу.
«Первое, что нужно сделать, — попытаться вызвать рвоту. Если вы не умеете этого делать, попытаться дать сорбент. Когда в доме мы имеем детей и животных, в частности, самим это совершенно не излишне, нужно иметь обязательно сорбент, препараты, которые мгновенно забирают на себя токсичные вещества. Это будет снижать клинику течения отравления, и как можно быстрее брать животное и вести к специалистам в ветеринарную клинику, где проведут необходимый детокс и терапию».
Отраву в виде розовых пятен на снегу ранее заметили в Измайлове и на Пресне, сообщает Telegram-канал «Москвич Mag». В интервью изданию владелица собаки рассказала, что её питомец чуть не отравился в Прохоровском сквере.
«Куда-то отбежал, что-то понюхал и резко стал вялый», — сообщила женщина.
Отмечается, что симптомы похожи на отравление изониазидом — это средство для лечения туберкулёза, для животных это яд. По информации газеты «Мой район Новогиреево», розовый снег замечали в нескольких дворах на Фрязевской улице и Союзном проспекте.