Врач предупредила, что сон с плюшевым мишкой может вызвать аллергию

Сон в обнимку с плюшевым медведем может вызвать у ребенка аллергию, ринит и кишечные расстройства. Об этом заявила руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

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По ее словам, причиной ухудшения здоровья может стать чрезмерная эксплуатация игрушки и отсутствие за ней должного ухода. Ребенок, объяснила она, часто берет любимую игрушку на улицу, в поликлинику, на детскую площадку и другие общественные места, где есть патогенные микроорганизмы, включая пылевого клеща.

Из-за того, что ночью игрушка находится близко к лицу, у малыша могут появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия, сказала Орлова и рекомендовала во избежание таких последствий стирать, чистить и дезинфицировать игрушку.

Специалист отметила, что при покупке игрушки нужно выбирать изделия из натуральных материалов с коротким ворсом или без него, также наполнители, красители и декоративные элементы должны соответствовать стандартам качества.

Врач предупредила, что опасно покупать и использовать игрушки ядовитых цветов, поскольку в некоторых красителях есть вредные для детского организма свинец и кадмий.