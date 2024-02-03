Топ-10 лучших пород сторожевых собак

Некоторые породы собак идеально подходят для защиты людей или собственности, так как обладают особыми врожденными инстинктами. Они преданны хозяевам, бдительны, наблюдательны и послушны. Идеальная сторожевая собака, как правило, — крупная, бесстрашная и легко поддается дрессировке.

Десять пород, которые хорошо подходят в качестве защитников и компаньонов, перечислило издание The Spruce Pets.

1. Акита

Акита — одна из самых преданных собак. Выведенная для охраны членов королевской семьи и знати в феодальной Японии собака отважна и бдительна от природы, с подозрением относится к незнакомцам. Акита всегда будет присматривать за хозяином и его семьей. Собаки такой породы серьезно относятся к этой задаче и, как правило, выполняют охранные обязанности практически без дрессировки. Однако четвероногому потребуются тренировка для послушания и надлежащая социализация, которая поможет предотвратить замкнутость или агрессию.

2. Бельгийская малинуа

Энергичная и спортивная бельгийская малинуа — любимая порода полицейских и военных подразделений К9. Малинуа — ловкие, хорошо обучаемы и имеют поисково-спасательные способности. Также собака энергична и чувствует себя счастливой, если у нее есть «работа». Животное должно пройти специальную подготовку и надлежащую социализацию, чтобы чувствовать себя непринужденно в незнакомых ситуациях. Такой собаке требуется большая физическая активность каждый день.

3. Бульмастиф

Егеря изначально вывели верного и храброго бульмастифа для защиты дичи от браконьеров. Его внешний вид, напоминающий быка, может отпугивать злоумышленников. На самом деле эта собака от природы привязана к своей семье, что делает ее отличным компаньоном. Бульмастиф — прирожденный защитник, который нуждается в структурированном обучении, чтобы усилить естественные охранные инстинкты.

4. Кане-корсо

Кане-корсо — итальянская порода собак, которые исторически использовались в качестве охранников, боевых псов и охотников. Их крупный размер, плотное телосложение и устрашающий лай помогают отпугивать нарушителей границ. Дрессировка этой собаки должна быть сосредоточена на послушании и оттачивании ее природных навыков.

5. Немецкий шепард

Похожая по внешности и темпераменту на бельгийскую малинуа немецкая овчарка — еще одна энергичная порода, которую также используют в качестве полицейской или военной служебной собаки. Представители этой породы проявляют глубокое чувство преданности по отношению к членам своей семьи. Как и для других собак-защитников, дрессировка имеет здесь решающее значение, чтобы четвероногие сосредоточились на охране. Хозяину необходимо социализировать питомца, чтобы избежать с его стороны боязливости и нервозности. Им для хорошего настроения нужно около двух часов физических упражнений ежедневно.

6. Доберман-пинчер

Исторически сложилось так, что доберман-пинчер пользовался дурной славой как собака агрессивной породы. Но с членами своей семьи он будет ласков, послушен и даже дурачлив. Большинство этих собак даже не проявляют враждебность по отношению к незнакомцам, если не чувствуют опасности. Доберманы часто могут отлично выполнять работу по защите практически без формального обучения. С помощью структурированной программы дрессировок можно отточить навыки животного и превратить его в превосходного защитника.

7. Комондор

Комондор известен своими фирменными «дредами». По внешнему виду он может показаться милым и безобидным, однако это совсем не так. Комондор — крупная, сильная и смелая собака, которую вывели в Венгрии для охраны домашнего скота и имущества. Ласковая со своей семьей, она сдержанна с незнакомцами. Владелец может сформировать у нее естественное желание защищать с помощью продуманной программы обучения. Социализация также имеет важное значение, чтобы помочь в адаптации к различным ситуациям.

8. Родезийский риджбек

Исторически родезийский риджбек был охотничьей собакой на крупную дичь и львов, он очень предан своей семье, что делает его защитником от природы. Из представителей этой ласковой, благородной породы получится прекрасный компаньон. У риджбека врожденные сильные защитные инстинкты, поэтому не стоит дрессировать его как сторожевую собаку. Подойдет базовая дрессировка: питомец должен слушаться хозяина и выполнять его команды.

9. Ротвейлер

Ротвейлер — еще одна порода, которая имеет репутацию агрессивной. Ее представители могут быть ласковыми непоседами в один момент, а в другой — устрашающими защитниками. Если ротвейлер доверяет человеку, то будет преданным и кротким. Такие собаки подозрительны по отношению к незнакомцам, пока не убедятся, что те не представляют угрозы. Представитель породы может стать отличной сторожевой собакой при надлежащей дрессировке. Нуждается в социализации и выполнении задач, которые определят ее повседневную деятельность.

10. Тибетский мастиф

Тибетский мастиф — идеальная сторожевая собака. Никто не может пройти мимо этого гигантского, бдительного, мощного и устрашающего животного. Эта тибетская сторожевая собака защищала караваны людей и стада в Гималаях от волков и снежных барсов. Сегодня тибетский мастиф покладист в кругу семьи, но склонен не доверять незнакомцам и может проявлять агрессивное поведение, если ему кто-то угрожает. Хотя это и не самая ласковая, но зато преданная собака, которая защитит семью. Питомец также нуждается в социализации и дрессировке.

Породы, которые не подходят для охраны

Собаки, из которых не получаются отличные сторожевые, — это представители спокойных или пассивных пород. С большой вероятностью они будут игнорировать незнакомцев или приветствовать их в доме.