Виноград, слива, инжир, киви: выращивание экзотических фруктов в Сибири

Если говорить об экзотических фруктах Сибири, на ум сразу приходят сливы, абрикосы, виноград, инжир и киви. При этом не у всех дачников растут груши и яблоки. Вырастить их в Новосибирской области бывает трудно из-за климатических условий. Агроном Людмила Шубина раскрыла журналисту nsk.aif.ru секреты выращивания экзотических культур.

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Косточковые культуры и груша

По мнению кандидата сельскохозяйственных наук Людмилы Шубиной, к экзотическим культурам относятся косточковые культуры, такие как сливы, абрикосы и вишни. Она отметила, что вишня является перекрестно опыляемым растением, поэтому садоводам следует покупать саженцы двух сортов для обеспечения хорошего урожая, учитывая их одновременное цветение.

Она также предупредила о том, что слива неустойчива к выпреванию и не рекомендуется для посадки в местах с большим количеством снега, так как она может засохнуть под ним.

Также Шубина отметила, что в сибирских садах груши также можно считать экзотическими. Она поделилась, что современные сорта груш, такие как Сказочная, Пирун, Сварог, Северянка и Чижовская, обладают отличным вкусом и различными сроками созревания.

Ежевика, виноград

По словам собеседницы, в последнее время стало популярным выращивание крупноплодных сортов ежевики. Сейчас в магазинах Новосибирска можно увидеть ягоды в пластиковых упаковках, что приводит к растущему желанию садоводов заняться выращиванием крупноплодной ежевики.

«30 лет назад существовали сорта с привлекательными крупными ягодами, но безвкусными. То же самое относилось и к ранним сортам. Сейчас появилось множество новых ранних сортов крупноплодной ежевики, которые можно успешно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах» - объяснила кандидат сельскохозяйственных наук.

В качестве экзотических культур для Сибири Людмила Шубина выделила виноград. Она сообщила, что в настоящее время доступны сладкие сорта для потребления в свежем виде, а также технические сорта для производства вина. Помимо этого, возможно выращивание столовых сортов с крупными ягодами и кишмиша.

«Эти экзотические культуры подходят для выращивания в каждом саду. Для начинающих садоводов есть доступный сорт - Зилга. Он обладает высокой зимостойкостью, требует лишь небольшого укрытия. Важно обрезать его осенью. Это сложная культура, но те, кто приступил к ее выращиванию, будут продолжать этот процесс многие годы» - пояснила агроном.

Инжир и киви

Другой необычной культурой, подходящей для выращивания в Новосибирской области, является инжир. Например, у Людмилы Шубиной есть два сорта: Долматский и Синий. Она случайно узнала о последнем, но с тех пор он стал ее любимым.

Агроном посоветовала выращивать его в 10-литровом ведре, что позволит получить до 70 плодов ежегодно.

«Зимой ведро следует поместить в холодное помещение, а ранней весной перенести в теплицу. Фрукты получаются не только сладкими, но и полезными» - рассказала кандидат сельскохозяйственных наук.

В последнее время агроном начала изучать выращивание киви. За 5 лет она достигла успеха в том, что растение успешно переносит зимний период, укрытое пленкой.

«Куст покрывается листвой, а затем снегом. Весной он просыпает и вырастает мощной листвой. Через 3-4 года мы сможем начать получать плоды. На данный момент остается только дождаться цветения» - пояснила Людмила Шубина.