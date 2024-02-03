Сказочно красивый: этот злак не может не нравиться

Злаково-травянистый сад. Мода на этот стиль пришла к нам совсем недавно. Одним из самых красивейших злаков, на мой взгляд, является ячмень гривастый. Это многолетний декоративный злак с красивыми изумрудными листьями. Назвали его так потому, что его соцветия напоминают гриву.