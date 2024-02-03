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Сказочно красивый и бесподобно гривастый: этот злак не может не нравиться

Злаково-травянистый сад. Мода на этот стиль пришла к нам совсем недавно. Одним из самых красивейших злаков, на мой взгляд, является ячмень гривастый. Это многолетний декоративный злак с красивыми изумрудными листьями. Назвали его так потому, что его соцветия напоминают гриву.

Сказочно красивый: этот злак не может не нравиться
© 7dach.ru

Летом у гривастого ячменя образуется пышная «шапка» из множества ажурных колосков, которые изящно колышутся от лёгкого дуновения ветерка.

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Колоски вначале серебристо-зелёные, а при созревании они становятся светло-соломенными. Красно-фиолетовый оттенок цветочных чешуй у основания колоса добавляет ему особое очарование.

Дом и сад