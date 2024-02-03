Три правила: как отличить сотрудника газовой службы от мошенника

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы разработали три простых правила, о которых следует помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, маскирующихся под работников АО «Мосгаз».

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Проверка газового оборудования проходит ежегодно — это важная плановая процедура. В ходе нее уделяют особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах.

Первое, на что необходимо обратить внимание жителям, — такие работы проводят строго по графику. Уточнить даты можно на официальном сайте АО «Мосгаз» и в специальном телеграм-боте. Там же доступны телефонные номера территориальных управлений служб, отвечающих за эксплуатацию внутридомового газового оборудования. А еще у горожан есть возможность подписаться на уведомления о предстоящей проверке.

Помимо этого, сотрудников АО «Мосгаз» можно узнать по форменной одежде — темно-синей спецовке со светоотражающими полосами, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Работники должны предъявлять служебное удостоверение с фотографией и печатью компании с фирменной голограммой. Стоит обратить внимание на срок действия документа.

Третье правило, которое необходимо помнить, — в рамках плановой проверки внутридомового газового оборудования профильный сотрудник всегда приходит один и не предлагает платных услуг.