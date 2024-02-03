Расширен список запрещенных кормов для животных

Россельхознадзор с 6 февраля приостановил сертификацию всех производителей кормов для животных из Италии и Франции. Telegram-канал Mash отмечает, что до 1 апреля были сделаны исключения для французского SOPRAL и итальянских Sanypet SPA, Gheda Mangimi Srl и Diusapet srl. Все они должны пройти проверку до начала апреля.