Как привлечь изобилие и гармонию в свой дом

Фен-шуй - это древняя китайская система эстетики, основанная на гармонизации энергий окружающей среды для улучшения качества жизни и укрепления здоровья, процветания и благополучия. Слово "фен-шуй" буквально переводится с китайского как "ветер и вода".

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Фен-шуй и его основные принципы

По Фен-шуй считается, что поток жизненной энергии, известный как "ци", влияет на качество повседневной жизни и что, сознательно регулируя окружающую среду, можно улучшить этот поток энергии. Некоторые из основных принципов фен-шуй включают в себя:

Инь и Ян: Уравновешивание противоположных энергий, инь (женская, восприимчивая) и ян (мужская, активная), для достижения гармонии.

Пять элементов - дерево, огонь, земля, металл и вода - используются для уравновешивания и гармонизации пространств.

Багуа: Восьмиугольник, используемый для обозначения определенных областей дома или пространства и назначения им целей, связанных с такими аспектами жизни, как здоровье, богатство, отношения и т.д.

Ориентация: Направление и расположение объектов и конструкций для использования или коррекции влияния окружающей среды.

Устранение беспорядка: Поддержание порядка и чистоты в помещении, чтобы энергия могла свободно течь.

Фен-шуй применяется как в архитектуре, так и в расстановке мебели и внутренней отделке. Многие люди используют принципы фен-шуй для проектирования домов, офисов и других помещений с целью усиления положительной энергии и создания гармоничной обстановки.

5 идей для вашего дома по фен-шуй

Чтобы следовать этой философии в доме, достаточно применить принципы фен-шуй. Некоторые предложения проще, чем другие, но попробовать их стоит:

1. Убирайте в доме и содержите все в порядке, чтобы энергия могла течь и не застаивалась.

2. Очистите главный вход, чтобы встретить год с процветанием и чтобы негативная энергия могла легко уйти.

3. Не препятствуйте проходящим зонам, чтобы точно так же текла энергия. Следует избегать размещения предметов или растений в коридорах.

4. Зажигайте ароматические свечи на китайский новый год, чтобы они привлекали удачу. Наиболее рекомендуемые - с ароматами корицы, лаванды и мяты.