Как легко и экономно утеплить холодные подоконники

У меня очень холодные подоконники, и каждый год я придумываю как сделать жизнь рассады комфортной. Раньше деревянную подставку с большим зазором устанавливала, но это мало помогало. В этом сезоне по случаю приобрела термометры, ими измеряю температуру на полочках и подоконнике.

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Теперь решила отражающей изоляцией воспользоваться.

Придумано — сделано, заказала на ЯндексМаркете, оплатила, получила и… снова придумала как все окно обложить этим материалом. Приобрела в Fix Price двусторонний скотч, разрезала полотно (1,2 м) по ширине своего подоконника и — готово!

Таким образом разложила

Приготовила еще кусок по ширине окна, и теперь каждый вечер закрываю окно, причем отражающей поверхностью внутрь квартиры (для полноты досветки). А утром убираю этот дополнительный кусок, предоставляя рассаде доступ к естественному освещению...

Пока мне все нравится. Продолжение следует…