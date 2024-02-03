Психолог назвал неожиданную причину любви к уборке по выходным

В современном мире у людей все меньше времени для того, чтобы качественно убираться у себя дома. Несмотря на нежелание делать это по выходным, многие все же пересиливают себя. О неочевидной причине следования этой привычке рассказал психолог Михаил Лабковский.

© Вечерняя Москва

По мнению специалиста, корни этого желания кроются в низкой самооценке и детских травмах. Психолог подчеркнул, что большинство людей придерживаются навязанных в детстве установок, которые не позволяют им отдыхать в выходные.

В качестве примера Михаил Лабковский провел аналогию, в которой смотреть сериалы в свободное время считается плохим времяпрепровождением, а вот уборка в квартире — правильным использованием времени.

— Вы просто не любите себя, чтобы позволить делать то, что хочется, — написал психолог в своем Telegram-канале.

По мнению специалиста, также не стоит бросаться в крайности и запускать свой быт. Просто следует по возможности делегировать обязанности на специальные сервисы, чтобы у человека оставалось время на себя, и он не испытывал при этом чувство вины.