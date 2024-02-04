Ученые связали продолжительность жизни собак с размером тела и формой головы

Новое исследование сотрудников Ливерпульского университета имени Джона Мурса подтвердило, что небольшие собаки обычно живут значительно дольше представителей крупных пород.

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По данным ученых, наибольшая средняя продолжительность жизни оказалась у ланкаширских хилеров и тибетских спаниелей – более 15 лет. Около 14 лет живут миниатюрные таксы. Также различается возраст по полу собак – самки живут на несколько месяцев дольше.

Тщательный анализ показал, что у чистокровных животных каждой породы продолжительность жизни больше, чем у метисов. Также выяснилось, что мелкие собаки живут дольше крупных.

Влияет на продолжительность жизни и форма головы – дольше живут собаки с мордой средней длины и вытянутой мордой.

Сильнее всего рискам ранней смерти оказались подвержены самые крупные животные – доги, кавказские овчарки, мастифы, сенбернары и бульдоги. Все они редко доживают и до 10 лет.