Какую кружку выбрать, чтобы не испортить вкус чая? Вот 3 критерия

Кружка или чашка в жизни каждого человека просто незаменима — редко кто может обойтись в течение дня без кофе, чая или другого напитка. И мало кто догадывается, но первая попавшаяся кружка не подходит, оказывается, от выбора её зависит многое — в том числе и вкус напитка. А как его не испортить — ниже в материале.