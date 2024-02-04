«Можно остаться без жилья»: юрист предупредил россиян, живущих не по прописке

Как рассказала эксперт, на сегодняшний день российское законодательство не предусматривает наличие правил, в соответствии с которыми свободного человека можно обязать проживать строго по месту своей постоянной регистрации.

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Вместе с тем, как отметила специалист, такие люди, подвергают себя ряду дополнительных рисков, наиболее серьёзный из которых — это лишение жилья. Данный тезис стал наиболее ясным на примере недавнего случая из судебной практики.

Одни мужчина, устроившись на работу в столице, переехал туда из своего города, при этом сохранив регистрацию по месту жительства в родительской квартире. После этого он перестал поддерживать какую-либо связь со своей матерью.

Соответственно, за всё это время он ни разу не оплачивал счета за потреблённые коммунальные услуги и в целом никак не участвовал в хозяйственной жизни квартиры, в которой он весь этот период был чисто формально прописан.

Спустя несколько лет его мать решила получить социальные льготы, которые ей могли назначить только в случае, если она официально выпишет из своего жилья «постоянно отсутствующего» сына. Для этого она подала иск в суд о его выселении.

При этом, она ссылалась на то, что является единственным собственником квартиры, а ответчик стал бывшим членом её семьи, поскольку давно выехал из жилого помещения, забрав все свои вещи, и общего хозяйства он с ней давно не ведёт.

Согласно российскому законодательству, бывшие члены семьи собственника утрачивают право пользования жилым помещением. Именно на этом основании женщина просила суд выселить её сына и снять его с регистрационного учёта в своей квартире.

Получив повестку, сын заявил в суде свои возражения, полагая, что его нельзя признать бывшим членом семьи собственницы, т.к. он приходился ей родным сыном. Но суд отклонил эти доводы и удовлетворил иск матери.

Судебная инстанция постановила, что наличие кровных родственных отношений не обязательно свидетельствует о наличии семейных отношений с собственником жилья, поскольку таковые характеризуются, прежде всего, фактом совместного проживания и ведения общего хозяйства.