Лор призвала с «настороженностью» относиться к использованию благовоний

«Эти палочки пришли к нам с Востока. В аюрведе, в китайской медицине, в медицине азиатского региона они очень часто применяются, потому что в их понимании это стимулирует головной мозг, расслабляет, улучшает функции нервной системы, иммунной системы. В контексте применения внутри этих форм медицины эти палочки достаточно активно применяются. Если они натуральные, например, сделаны из качественных продуктов, людям, которые не имеют каких-то серьёзных аллергий, заболеваний в плане бронхиальной астмы, аллергического ринита, в принципе применять их можно. Это в контексте этой медицины — если специалист этой медицины назначает использование ароматических палочек, то, кончено, это возможно. Если самостоятельно, конечно, нужно к этому относиться достаточно настороженно, потому что качество неизвестно — должен быть сертификат. Мы должны понимать, что мы покупаем продукт, который не содержит вредных химических веществ, а содержит только натуральные компоненты, от которых человек получит пользу, а не вред»