Лор призвала с «настороженностью» относиться к использованию благовоний
Аромапалочки стоит применять только по назначению специалиста. Изделия из натуральных материалов могут оказать положительное влияние на организм.
Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко.
Она отметила, что людям, страдающим аллергическими заболеваниями, стоит воздержаться от использования такой продукции.
«Эти палочки пришли к нам с Востока. В аюрведе, в китайской медицине, в медицине азиатского региона они очень часто применяются, потому что в их понимании это стимулирует головной мозг, расслабляет, улучшает функции нервной системы, иммунной системы. В контексте применения внутри этих форм медицины эти палочки достаточно активно применяются. Если они натуральные, например, сделаны из качественных продуктов, людям, которые не имеют каких-то серьёзных аллергий, заболеваний в плане бронхиальной астмы, аллергического ринита, в принципе применять их можно. Это в контексте этой медицины — если специалист этой медицины назначает использование ароматических палочек, то, кончено, это возможно. Если самостоятельно, конечно, нужно к этому относиться достаточно настороженно, потому что качество неизвестно — должен быть сертификат. Мы должны понимать, что мы покупаем продукт, который не содержит вредных химических веществ, а содержит только натуральные компоненты, от которых человек получит пользу, а не вред»
Людям с астмой, ХОБЛ, ринитом благовония и пахучие масла нежелательны, уточнила Кириченко.
«Безусловно, те люди, которые страдают аллергиями различного рода, в том числе на различные растения, аллергическим ринитом, поллинозом, сезонным аллергическим ринитом, когда начинает всё цвести, и человек имеет проблемы, начиная со слезотечения, заложенности носа, затруднения дыхания, то, конечно, в этом случае этим людям не рекомендуется применять эти аромамасла и аромапалочки для того, чтобы не получить какие-то аллергические проявления, в том числе пациенты с бронхиальной астмой, с хронической обструктивной болезнью лёгких. Здесь нужно всё очень осторожно применять. Деть в том числе, потому что дети могут иметь скрытую аллергию, особенно дети до 5 лет. Если мама задумает провести какой-то курс ароматерапии для ребёнка, это может закончиться аллергическим приступом, который может даже потребовать экстренной помощи»
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