Биолог рассказал, какие собаки чаще болеют раком

Американский учёный Леонард Нанни проанализировал три больших массива данных и узнал, какие породы собак чаще всего страдают от рака. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

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В ходе нового исследования использовалась многоступенчатая модель канцерогенеза. Оказалось, что у самых маленьких пород собак типа чихуахуа, карликового померанского шпица и пекинеса была наименьшая смертность от рака. Они составляла 10% или меньше.

Чаще всего умирали от рака при этом породы, вес тела которых был от 29 до 42 кг. Это шотландский терьер (скотчтерьер), бульмастиф, прямошерстный ретривер, бернский зенненхунд. Также у терьеров была высокая смертность от рака в целом.