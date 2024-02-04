Что делать, если застряли в лифте?
Сотрудники МЧС Ленинградской области составили памятку, которая поможет, если человек застрял в лифте.
Важно успокоиться и не пытаться выбраться самостоятельно. Сначала нужно нажать кнопку вызова диспетчера и попросить о помощи. Если она не работает, следует позвонить по телефону компании, обслуживающей лифт. А если номер неизвестен – вызвать спасателей по номеру 112.
Ivyborg
При отсутствии телефона нужно начать громко звать на помощь. Если стало жарко, нужно снять верхнюю одежду. Необходимо сесть на пол и вытянуть ноги. Если есть вода – нужно пить ее маленькими глотками.