Что делать, если застряли в лифте?

Сотрудники МЧС Ленинградской области составили памятку, которая поможет, если человек застрял в лифте.

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Важно успокоиться и не пытаться выбраться самостоятельно. Сначала нужно нажать кнопку вызова диспетчера и попросить о помощи. Если она не работает, следует позвонить по телефону компании, обслуживающей лифт. А если номер неизвестен – вызвать спасателей по номеру 112.

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