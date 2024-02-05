Агроном уточнила, когда и как правильно сеять перец и баклажан

По данным Сиб.фм, актуальны советы будут для тех, кто хочет сажать перцы и баклажаны в районе 25-28 февраля. Специалист отметила, что отличное время для подготовки грунта - это осень. При этом выбирать нужно разнокомпонентную, дерновую землю.

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Места прорастания клевера, люцерны и эспарцета - это хорошо структурированные почвы, насыщенные азотистыми соединениями. Для более хорошего эффекта стоит в них добавить перегной с участка в следующей пропорции:

одна часть дерна на одну часть компоста (при наличии можно добавить и торф).

Эксперт из НСО подчеркнула, что и земля из-под грядки, где выращивал огурцы, великолепно подходит для хорошего роста рассады. Важно своевременно добавлять удобрения с азотом, фосфором и калием.

Покупной грунт на основе торфа, как правило, нуждается в раскислении грунта, напомнила агроном.

Также необходимо держать подготовленный грунт на морозе, чтобы уничтожить холодом патогенную микрофлору и личинки вредных насекомых.