Более 80% россиянок заявили о нежелании становиться домохозяйками

82% российских женщин с заработной платой от 100 тысяч рублей не хотят становиться домохозяйками даже при наличии хорошо зарабатывающего супруга, говорится в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

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Опрос проводился с 19 по 29 января во всех регионах РФ, в нем участвовали 1,6 тысячи респондентов, пишет РБК.

О мечтах стать домохозяйкой чаще говорили женщины с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. Из них 34% назвали недостаточными доходы супругов, чтобы содержать семью в одиночку, а 18% сочли хорошей зарплату супругов. Готовность отказаться от карьеры в пользу быта выражали женщины старше 34 лет.

23% россиянок назвали доход своих мужей достаточно высокими для содержания семьи, но стать домохозяйкой согласилась только каждая седьмая из них. Аналитик отметили, что этот показатель вдвое меньше, чем среди россиянок, чьи супруги получают недостаточно.

Женщины, чьи супруги имеют высокую зарплату, мечтают стать домохозяйками в два раза реже тех, чьи мужья зарабатывают меньше. Однако с 2020-го общее число россиянок, которые готовы отказаться от карьеры в пользу быта, возросло (с 30% до 31% среди оценивающих доход мужа недостаточным для содержания семьи в одиночку, и с 12% до 15% — с высокими зарплатами супругов). Число желающих стать домохозяином среди мужчин остается на уровне 25%.