Названы породы собак, которые сталкиваются с более высоким риском развития рака

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, показало, какие породы собак более склонны к развитию рака и как влияет размер собаки на развитие болезни.

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Согласно исследованию, не всегда более крупные породы собак имеют более высокий риск заболевания раком. Люди склонны к развитию рака по мере увеличения размеров тела, однако это правило не работает с собаками.

Леонард Нанни, биолог-эволюционист из Калифорнийского университета в Риверсайде и ведущий автор статьи, рассказал, что некоторые породы, которые с большей вероятностью заболеют раком в течение жизни, — это ретривер, бернский зенненхунд и Вест-хайленд-уайт-терьер.

Крупные животные обычно умирают в более молодом возрасте, однако на самом деле у них значительно меньший риск развития рака, чем у собак маленького или среднего размера.

Результаты и модель, использованные в исследовании, добавил Нанни, могут помочь определить, склонны ли конкретрные породы к определенным типам рака.