Мать с детьми рассказала, почему поселилась в подъезде многоэтажки

Жительница Москвы обосновалась в подъезде жилого дома: диван поставила возле лифта, кошачий лоток - у входа в одну из квартир. Вместе с ней так стали жить четверо детей и питомцы. Что случилось, начала разбираться прокуратура.

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По информации портала MSK1.RU, дети спят на матрасах у входа на большой балкон, их мать, судя по всему, ночует на диване. На фотографиях с места можно увидеть, что по всему подъезду расставлена мебель и чемоданы: там - когтеточка для кошки, тут - гардеробный шкаф. Личные вещи в сумках, пакетах, баулах свалены в кучу в одном из углов.

Жителей такое соседство не устроило, они обратились в прокуратуру Москвы. Сейчас ведомство контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав.

Чьи права нарушены - отдельный вопрос. По информации «Комсомольской правды», у поселившейся в подъезде многодетной матери есть своя квартира в этом же доме. Ранее по просьбе знакомого риелтора она сдала жильё переселенцу с Украины, а также его жене и детям, взяв за это 1,25 миллиона рублей. Источник сообщил, что пойти на такой шаг её толкнула ипотека.

Была ли у нее съёмная квартира, пока непонятно. Возможно, жила у друзей. Раньше она якобы уже снимала квартиры, а потом не платила за них и съезжала.

В разговоре с Telegram-каналом Mash сама москвичка заявила, что съёмная квартира была - но её оттуда выгнали из-за животных и сына-инвалида. При этом она уверяет, что квартиросъёмщика о случившемся предупредила:

Я его предупредила, что я возвращаюсь домой. При этом я ему готова вернуть деньги, я его с семьёй не выгоняю.

По словам москвички, когда она приехала в квартиру, мужчина ей не открыл. Как пишет издание, он сменил замки и выкинул принадлежавший хозяйке диван стоимостью в полмиллиона рублей. Кроме того, на пороге женщина обнаружила 15 пар обуви - похоже, мужчина подселил в квартиру ещё несколько человек. Хозяйка жилья также утверждает, что переселенец находится под следствием и отбывает в её роскошной квартире домашний арест.

У квартиросъёмщика другой взгляд на ситуацию. Его адвокат в беседе с телеканалом РЕН-ТВ заявил, что хозяйка квартиры в суде подтвердила, что сдала мужчине жильё на бессрочный период, а сама уезжает в командировку. По мнению юриста, его подзащитный имеет права не открывать женщине дверь, а выселить его из квартиры сейчас может лишь суд.

Кроме того, адвокат арендатора заметил, что историей должны заинтересоваться органы опеки: сам он считает, что москвичка использует детей для привлечения внимания.