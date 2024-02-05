Российский дизайнер показала просторную квартиру для молодой девушки

Площадь квартиры составляет 59 квадратных метров, и перед дизайнером стояли две основные задачи: создать функциональную планировку и стильный, современный интерьер с элементами экостиля, сообщает mydecor.ru.

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Дочь выразила свои мечты о светлой просторной квартире с белыми стенами, бохо-стилем в декоре и яркими акцентами. Архитектор предложила концепцию квартиры-студии, разместив спальную зону на лоджии у витражного окна. Гостиная была увеличена за счет объединения с лоджией стеклянной перегородкой. Прихожая и ванная комната были логично расположены при входе.

Самым выдающимся элементом стал желтый диван в зоне отдыха, идеально сочетающийся с теплыми оттенками отделки стен и мебели. Гостиная объединена с встроенной кухней, плавно переходящей в ТВ-стену с местами хранения. Стены зала и прихожей выкрашены в чистый белый цвет, частично акцентированы декоративным кирпичом. Еще одним интересным элементом является солнце-зеркало в деревянной раме.

Многие предметы обладают двойной функциональностью, такие как небольшая кухня с островом, переходящим в обеденный стол, и трансформируемая кровать в спальной зоне. Учитывая любовь дочери к книгам, был создан уголок для отдыха и чтения с книжным шкафом и мягким креслом.

Акцент был сделан на декоре из натуральных материалов, плетеных элементах мебели и элементах бохо в стиле: стульях, люстрах, коврах, вазах и кувшинах. Все пространство объединено единым напольным покрытием, выполненным из инженерной доски теплого цвета дуба.

Ванная комната выделяется яркими оттенками, сочетая яркий изумрудно-зеленый с натуральным деревом в плитке и шпонированных элементах. Особое внимание уделено местам хранения, включая шкаф с зеркальным фасадом для косметики. Для архитектора и дизайнера интерьера важно, чтобы использование пространства было практичным и функциональным.