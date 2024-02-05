Как хранить несезонные вещи: подсказки от эксперта

Елка уже убрана, новогодние украшения сложены в коробки и ждут до следующего Нового года. А что делать с пуховиками и шубами, которые скоро уже не пригодятся? Мы посоветовались с организатором пространства Марией Лапиной, о том, как правильно и без особых сложностей хранить любые несезонные вещи.

© 0WomanHit.ru - МК

Сначала нужно определиться с количеством зимних вещей, которые пойдут на хранение: точно ли нужно убирать все?

«От неактуальных избавляемся, актуальные приводим в порядок и освобождаем место в основном отделении шкафа, определяя несезонные категории вещей в длительное хранение», — отвечает эксперт.

Самое главное — это определиться с этапами, о которых и пойдет речь.

Расположение вещей в шкафу

Отдавайте предпочтение в хранении несезонных вещей самым неудобным полкам в шкафу — верхней и нижней.

«Для этого убираем их в тканевые кофры и занимаем антресольные места своего шкафа. Также можно использовать место внутри кровати с подъемным механизмом», — советует Мария.

Чехлы и вешалки

Используйте качественные вешалки и чехлы для объемной одежды, это позволит сохранить ее внешний вид. Есть специальные антимольные чехлы или просто положите внутрь чехла ароматизированное саше.

«Вакуумные пакеты не подойдут для длительного хранения. Используйте их для краткосрочных перемещений — они здорово сэкономят место в чемодане», — говорит эксперт.

Обувь

Обувь лучше хранить в коробках либо специальных органайзерах, выделяя для каждой пары отдельное место. Это позволит ставить коробки друг на друга и обеспечит быстрый доступ к нужной паре.

«Перед тем как убрать обувь на хранение, ее нужно почистить, отмыть от грязи и высушить. Обязательно убедитесь, что обувь не осталась мокрой — иначе при хранении образуется плесень», — обращает внимание организатор пространства.

Крупногабаритные вещи

Мария считает, что сноуборды, лыжи, сани и прочий зимний инвентарь лучше всего хранить на специальных креплениях, вдали от прямых солнечных лучей, в сухом проветриваемом помещении с умеренной влажностью. Поэтому неотапливаемый балкон не очень подойдет для этих целей. Отдайте предпочтение специально отведенным помещениям в доме, таким как «колясочная», либо воспользуйтесь услугами складов.

«Перед тем как убрать зимний инвентарь на хранение, очистите его от грязи влажной тряпкой, высушите, а затем смажьте парафином и уберите в чехол — он защитит от пыли и солнечного света», — подчеркивает эксперт.