Химик рассказал об эффективном способе чистки чайника от накипи

Как заявил эксперт в беседе с Life.ru , наиболее оптимальными средствами являются лимонная кислота или специальные смеси, в состав которых входят натуральные кислоты.

«Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создаёт не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет», — сказал Дорохов

Также специалист не рекомендовал для этих целей использовать уксус или сладкие газированные напитки. В первом случае растворится внутреннее металлическое покрытие чайника, во втором — большая часть налёта так и останется в чайнике.