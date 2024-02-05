Эксперты: из старой майки можно сделать коврик для прихожей

Домохозяйкам посоветовали использовать старые майки в качестве коврика для прихожей. Советами по созданию этой детали интерьера поделились эксперты издания «БелНовости».

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Старую майку рекомендуется обрезать с обеих сторон, оставив части без подшивки. Полученное полотно необходимо сложить вдвое таким образом, чтобы выступала нижняя часть. Это полотно нужно разрезать снизу вверх на одинаковые по ширине полосы, оставив целым только выступающий кусок нижнего слоя майки. Верхний отступ должен быть примерно такой же ширины, как одна полоса.

Далее хозяйкам рекомендуется развернуть полученное изделие и сделать разрез по диагонали от внешнего края к основанию следующей верхней полосы, затем сделать другие надрезы, двигаясь по спирали. После этого эксперты посоветовали слегка растянуть ленту, превратив ее в шнур.

Для плетения коврика необходимо закрепить полосу, которая немного превышает по длине будущий коврик, с двух сторон в удобном для плетения месте. Другие полосы необходимо нарезать на фрагменты вдвое меньше размера изделия. Каждый из них рекомендуется сложить пополам и завести под полосу основы шнур так, чтобы место изгиба вверху напоминало полупетлю. Затем необходимо продеть в нее концы и затянуть.

Шнуры нужно навязывать вдоль всей ширины основы. Чтобы полотно не провисало, необходимо закрепить его с помощью булавок. Затем рекомендуется взять новый шнур, обвить им первую полосу основы и вернуть обратно. Далее рекомендуется пропустить рабочую тканевую нить через образовавшуюся полупетлю и подтянуть ее вверх. Полуузлы необходимо завязать в последующих полосах основы.

Когда хозяйка достигнет конца ряда, стоит поменять направление, завязывая зеркальные полуузлы. Для оформления края необходимо перевернуть изделие, разровнять его и пустить поверх шнуров основы поперечную полосу. Рекомендуется подворачивать шнуры основы кверху и пришивать их к основному полотну, обрезая концы.