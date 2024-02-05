От каких предметов на кухни лучше избавиться: совет дизайнера

Старые пластиковые контейнеры безнадежно портят вид кухни. Предметы, уродующие интерьер помещения, изданию «БелНовости» назвала дизайнер Юлия Тычино.

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С годами пластиковая тара впитывает запахи еды и желтеет. Хранить старые ланч-боксы эксперт не советует. Избавиться стоит и от контейнеров, крышки от которых давно потерялись, убеждена Тычино.

Выбросить в мусорное ведро нужно и порционную продукцию: пакетики с сахаром, прихваченные из кофейни, или дип-поты с соевым соусом, оставшиеся после доставки суши. По опыту дизайнера, такие упаковки так и останутся валяться на кухне неиспользованными. Захламляют комнату, по мнению Тычино, и просроченные специи. По истечении срока годности приправы теряют заявленный вкус и аромат.

Не украсят интерьер и старые губки для мытья посуды. Помимо эстетической составляющей, важно помнить и о гигиене: изделия склонны скапливать в себе множество бактерий. Собеседник издания призывает не экономить на кухонных полотенцах. Износившиеся ткани необходимо выбрасывать, меняя на новый текстиль.