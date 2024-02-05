Идеальный сон: как правильно выбрать матрас

Считается, что среднестатистический россиянин проводит во сне 24 года своей жизни. Это время надо провести с комфортом и пользой для здоровья, поэтому важно выбрать матрас, который идеально подойдет под ваши требования.

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О том, как выбрать матрас, чтобы спать спокойно, — в материале «Рамблера».

Почти все матрасы можно отнести к одному из пяти типов — поролоновые, пружинные, гибридные, латексные или надувные. Наиболее распространены пружинные матрасы, которые традиционно используются в домах по всей стране. Однако в последние годы популярность набирают и другие типы матрасов.

Чем отличаются разные виды матрасов

Поролоновый: Эти матрасы полностью состоят из вспененного материала и не имеют пружин. Они, как правило, обеспечивают равномерное распределение давления и изолируют движения, поэтому хорошо подходят для людей, спящих на боку, и семейных пар. Среди используемых в матрасах пеноматериалов наиболее известен поролон с эффектом памяти.

Пружинный: Матрас с пружинами имеет систему поддержки на основе спиралей и других слоев. Хотя спирали обеспечивают определенную поддержку, матрасы на пружинах часто не справляются с давлением. Поверхность матраса более плотная и имеет ограниченную изоляцию движений. Благодаря более низкой цене они более популярны среди экономных покупателей.

Гибридный: Гибридные модели имеют два центральных элемента: основу из пружин и слой пенополиуретана. В состав слоев комфорта может входить поролон или латекс, а иногда даже более короткие слои пружин. Эти матрасы обеспечивают сочетание прыгучести и упругости с низкой теплоотдачей и хорошо подходят для спящих в любом положении.

Латексный: Они обеспечивают высочайшую прыгучесть и долговечность при умеренной контурности. Если они изготовлены из натурального или органического латекса, то это — наилучший вариант для экологически сознательных покупателей.

Надувной: В основе надувных матрасов лежит воздушная камера. В матрас встроен насос, управляемый со смартфона или пульта дистанционного управления, который позволяет добавлять или выводить воздух одним нажатием кнопки, обеспечивая спящим максимальную гибкость жесткости. Пары любят надувные матрасы за то, что каждая сторона может быть настроена на разный уровень жесткости.

Как выбрать матрас, исходя из предпочтений в положении во время сна

Сон на боку

Любителям сна на боку следует выбирать матрас, который снимает давление с плеч и бедер. Мягкие и средне-мягкие матрасы помогают уменьшить давление, поскольку позволяют плечам и бедрам погружаться в кровать, правильно выравнивают позвоночник и предотвращают болезненность в бедрах и плечах — это означает более комфортный сон, без необходимости переворачиваться с боку на бок в попытке добиться комфорта.

Сон на спине

Людям, спящим на спине, подойдут матрасы средней и высокой жесткости, обеспечивающие достаточную поддержку позвоночника. Любителям сна на спине следует держаться подальше от мягких матрасов, поскольку мягкая кровать, в которую можно провалиться, не обеспечит должной опоры и может привести к смещению позвоночника и усугублению проблем со спиной.

Сон на животе

Как и людям, спящим на спине, любителям сна на животе обычно лучше выбирать более жесткий матрас, который будет правильно поддерживать позвоночник и удерживать его в прямом положении. Слишком мягкий матрас может привести к тому, что позвоночник прогнется в постели, что повлечет за собой его смещение.

Комбинированный сон