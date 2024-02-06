Многочисленные исследования специалистов и истории, рассказанные владельцами, подтверждают, что потерявшиеся любимцы способны находить обратную дорогу нисколько не хуже, чем собаки. Наши пушистые питомцы очень привязываются к семье и месту жительства, болезненно переживая их потерю. В этой статье выясним, как кошки находят дорогу домой издалека, какие инстинкты помогают им в поиске.

Каждый владелец, чей любимец когда-либо терялся, задавался вопросом: сможет ли четвероногий сам отыскать дорогу домой. Невероятные истории из жизни доказывают, что кошки умеют находить своих хозяев не только через несколько месяцев, но и спустя годы разлуки. Кроме того, для этого они готовы преодолевать огромные расстояния.

Как кошки находят дорогу домой?

Для ориентирования кошки используют:

Геомагнитные поля. Существует версия, что «навигатором», который помогает кошкам в поиске дома, являются геомагнитные поля Земли. Доказано, что теми же умениями обладают рыбы, пчелы и птицы. Животные могут запоминать положения полей и использовать в качестве точек ориентира при поиске обратного пути. Эту способность принято называть инстинктом самонаведения.

Прекрасно развитое обоняние. Кроме того, кошачьи в качестве инструмента для навигации используют запахи. Питомцы имеют очень развитые органы обоняния и могут фиксировать в памяти ароматы, связанные с домом и «своими» людьми. Исследования показали, что кошки могут использовать привычные запахи как ориентиры, которые помогают вернуться домой. Запахи могут быть связаны со знакомыми местами, привычными маршрутами и т.д.

Проведенные эксперименты показывают, что подобный инстинкт ориентирования на местности присущ как домашним кошкам, так и любимцам, регулярно выходящим на прогулку. Однако стоит отметить, что эти способности у разных питомцев могут быть развиты в различной степени, ввиду индивидуальных характеристик конкретной особи.

Несмотря на то, что животные явно обладают инстинктом самонаведения, методы, которые они используют для возвращения, все еще остаются загадкой и требуют дальнейших исследований. Специалисты на сегодняшний момент не имеют четкого ответа на вопрос, как кошки находят дорогу домой. Возможно, в будущем ученые смогут получить сведения о том, как работает подобная «навигация».

Что делать, если питомец потерялся?

Вот несколько рекомендаций, которые помогут понять, что делать, если ваша кошка потерялась:

Начните поиски немедленно. Чем раньше вы начнете искать любимца, тем больше шансов на его обнаружение.

Возьмите с собой фонарик. Если ваша кошка потерялась и находится вне помещения, поиски в темное время суток будут гораздо эффективнее с использованием фонарика.

Зовите питомца. Четко называйте имя любимца и зовите его к себе. Знакомый голос может привлечь его внимание и поможет найти путь обратно домой.

Возьмите с собой любимую игрушку. Ваша кошка может учуять запах любимой вещи или услышать ее характерный звук. Это может помочь привлечь внимание и покажет ей путь к вам.

Привлекайте как можно больше людей. Расскажите соседям и даже случайным прохожим о пропаже кошки. Попросите их быть внимательными и сообщить вам, если увидят ее.

Обратитесь в приюты и ветеринарные клиники. Сообщите в ближайшие приюты для животных и ветеринарные клиники о пропаже. Возможно, кто-то уже принес кота туда.

Используйте социальные сети. Разместите фотографию и информацию о потерянной кошке в социальных сетях. Люди могут поделиться постом и помочь вам в поисках.

Рассмотрите возможность найма специалистов. В некоторых случаях вы можете обратиться за помощью к профессионалам по поиску потерянных животных, а также привлечь волонтеров.

Не забывайте, что важно верить в свои силы и ни в коем случае не терять надежду. Потеря животного может быть страшным и тревожным событием, но при использовании правильных методов поиска вы повышаете шансы на возвращение кошки.

Как предотвратить потерю животного

Чтобы не допустить потерю любимца, владельцу важно обеспечить его специальной амуницией. Например, приобрести для него ошейник с адресником, на котором будут указаны необходимые контакты хозяина.

Кроме этого, можно вживить питомцу микрочип, который в случае надобности поможет идентифицировать животное. Такие чипы представляют собой особые устройства, величиной с рисовое зернышко, помещаемые под кожу. Если микрочип отсканировать, можно получить всю необходимую информацию как о самом коте, так и о его владельце, и связаться с ним.

Важно обеспечить безопасность вашему любимцу. Например, не оставлять открытыми окна. Чтобы питомец не смог попасть на улицу, убежать. Если вы проживаете в высотном доме на одном из последних этажей, это может быть также чревато получением травмы. Обеспечьте животное безопасной территорией для выгула. По возможности ходите на улицу на ошейнике или шлейке, либо предоставьте ему огороженное место для прогулок. Исключите наличие низких заборов и ненадежных ограждений со щелями.

Эксперименты ученых

Учеными из Германии было проведено исследование, в ходе которого выяснили, что кошки с неизменной точностью могут определять, где находится их место проживания.

В ходе эксперимента животные были помещены в закрытые коробки и отвезены за несколько километров от дома. Специально для проведения исследования был выстроен лабиринт с несколькими выходами, который закрывал полностью все окружающее пространство. Коты не видели ни неба, ни звезд, ни солнца над своей головой. Одну за другой кошек помещали в лабиринт, в котором те искали выход. Результат исследования показал, что животные стремились к выходу, расположенному ближе всего к их дому.

Аналогичный эксперимент также был проведен и американцами, которые попытались определить, как коты находят дорогу домой. Для чистоты результатов животные были сначала усыплены безопасным снотворным, а затем вывезены далеко за город. Однако, как и в первом случае, большинство питомцев сумели преодолеть лабиринт и выйти ближе к тому месту, где располагалось их жилище. Американские ученые доказали, что ориентироваться в пространстве котам помогают магнитные поля. Поскольку те животные, на которых оказывалось воздействие магнитов, запутались и не сумели выбраться из лабиринта, как остальные.

Интересные истории о возвращении кошек

Самыми поразительными считаются истории о кошках, которые преодолели большие расстояния, чтобы вернуться к семье.

Так, кот персидской породы по кличке Шугар, потерявшийся во время переезда, нашел владельцев спустя 14 месяцев. Его хозяева перебрались на новое место жительства из Калифорнии в Оклахому. В один прекрасный день питомец запрыгнул в открытое окно дома, чудесным образом отыскав его. Как он проделал такой огромный путь до сих пор остается загадкой, ведь в штате Оклахома животное до этого никогда не было.